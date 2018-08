‘Komst Espinosa naar FC Twente maakt indruk’

Die reactie kreeg de technisch directeur van Twente ook van de twee andere Spanjaarden in de selectie (Aitor en Nacho) en de Uruguayaan Gonzalez. „Javier Espinosa is een zeer goede speler, die al de nodige ervaring heeft en op alle posities op het middenveld uit de voeten kan ”, aldus Van Leeuwen. „Het was niet eenvoudig en het heeft ons veel energie gekost, maar het is ons gelukt. Hier zijn we echt blij mee.”

Sfeer

Van Leeuwen heeft in de gesprekken met Espinosa gemerkt dat hij onder de indruk was van de grootte van de club. „Hij had de beelden van onze wedstrijd tegen Sparta gezien en was geïmponeerd door de sfeer in het stadion. Dat heeft een grote rol gespeeld in zijn beslissing. En dat zelfde merkte ik ook bij de andere spelers die we hebben gehaald.”

Geld

Espinosa is afkomstig van de jeugdopleiding van Barcelona. Hij debuteerde in mei 2010 voor Barca B en in 2014 vertrok naar Villarreal. Afgelopen seizoenen speelde hij voor Almeria, Elche, Levante en Granada. Espinosa speelde tot dusver 214 wedstrijden in het Spaans betaald voetbal en scoorde daarin 18 keer. Hij komt transfervrij over en heeft een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen getekend. „Ik ben ook echt blij dat hij van ons is, want dit is een speler die ons in de toekomst geld kan opleveren. Daar ben ik van overtuigd’, aldus Van Leeuwen.