Kopje koffie, een croissantje erbij, en nog één keer babbelen over wat de derby zo mooi en lelijk maakte

Alles, nou ja, bijna alles komt langs. De derby was mooi en lelijk tegelijk, door welke bril je ook kijkt. FC Twente won verdiend, al vond Heracles-doelman Janis Blaswich dat de thuisploeg alleen beter was geweest in het tijdrekken. Is Heracles na het punt tegen Ajax teveel in zichzelf gaan geloven en had trainer Frank Wormuth het niet anders aan moeten pakken? En hoe kan het dat spelers bij FC Twente na twaalf competitieduels nog omvallen met kramp?