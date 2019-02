Koploper FC Twente loopt na zege uit op concurrenten

ROTTERDAM - FC Twente heeft in de strijd om de titel goede zaken gedaan. De ploeg won ook het achtste duel op rij. In Rotterdam moest Sparta er aan geloven: 0-3. Het gat tussen de twee ploegen is nu liefst elf punten. Den Bosch speelde gelijk, waardoor het gat met de nummer twee nu zes punten is.

Heel even was er in de warming-up de schok bij FC Twente: aanvoerder Wout Brama haakte af me een blessure. Zijn plek werd ingenomen door Jelle van der Heyden. Het leverde de koploper geen problemen op. Al voor rust kwam het team van Marino Pusic op een 2-0 voorsprong tegen de concurrent uit Rotterdam.

Twente speelde vooral de eerste twintig minuten goed, kreeg grote kansen via Aitor, Tom Boere, Nacho en Mohamed Hamdaoui, die door de blessure van Javier Espinosa zijn debuut maakte in de Enschede ploeg. De aanvaller was meteen van waarde en kreeg in de 22e minuut een (onterechte) penalty mee. Boere schoot voor de zevende keer dit seizoen raak vanaf elf meter: 0-1.

Bijen

Vlak voor rust vergrootte Peet Bijen de voorsprong. Het is inmiddels het vaste recept van FC Twente: een vrije trap van Aitor en een doelpunt van Bijen: 0-2. Het volle uitvak sprong voor Twente en zong: ‘Twente komt eran’. Gerust waren de bezoekers er alleen nog niet op, Sparta kwam dit seizoen twee keer eerder terug van een 2-0 achterstand.