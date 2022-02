Koploper FC Twente zet zegereeks voort

De laatste nederlaag van FC Twente was op 29 september 2021 (!) tegen PSV. Van de tien competitiewedstrijden die volgden won de ploeg er zeven en eindigden er drie onbeslist. Een van die drie gelijke spelen was de 0-0 in het uitduel tegen Feyenoord. Vrijdag in Enschede pakte FC Twente wel de volle buit. Fenna Kalma scoorde na een half uur de 1-0. Renate Jansen zorgde halverwege de tweede helft voor de 2-0. Kort voor tijd kwam Feyenoord nog op 2-1, maar FC Twente trok de zege over de streep.