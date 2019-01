Koppositie lonkt voor FC Twente na verlies Den Bosch

De ploeg van Marino Pusic moet daarvoor wel zelf winnen bij Almere City. Het verlies van Den Bosch kwam onverwacht, want de lijstaanvoerder was al 15 duels zonder nederlaag. Na een moeizame wedstrijd ging het in de slotfase helemaal mis. De van Heracles gehuurde Vincent Vermeij speelde onbedoeld een hoofdrol, want hij ging bij de eerste treffer van Eindhoven in de fout.