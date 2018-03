'Kraakheldere doelstelling: handhaving FC Twente in de Eredivisie'

Takens: “We voeren regelmatig overleg met de Raad van Commissarissen, het Stichtingsbestuur en de directie. Dat was deze week niet anders, maar door de huidige sportieve prestaties krijgen die overleggen natuurlijk wel een wat andere lading. Dat lijkt me ook logisch. Vandaar dat we Gertjan Verbeek ook hadden uitgenodigd om de situatie rondom het eerste elftal nader te duiden. Dat was een goed, maar uiteraard ook kritisch gesprek waarin wij onze vragen en zorgen met hem gedeeld hebben. Gertjan heeft ons meegenomen naar de huidige situatie rond het eerste elftal en aangegeven dat er goede en stevige gesprekken zijn gevoerd met de selectie en de staf over hoe we samen de komende wedstrijden in willen gaan. Sportief is de doelstelling voor de komende maanden kraakhelder: handhaving in de Eredivisie.”

Stevige gesprekken

“Iedereen is zich doordrongen van de situatie waarin FC Twente zich bevindt en we sluiten onze ogen en oren niet voor wat er bij de achterban leeft. Intern zijn we kritisch naar elkaar op de momenten dat dit moet. En natuurlijk zijn ook die gesprekken soms behoorlijk stevig, maar wel met het doel om hier samen uit te komen. Helaas is de voetbalwereld geen exacte wetenschap en zijn we soms afhankelijk van een bal op de paal of lat, maar daar waar we invloed op uit kunnen oefenen doen we dat. Dat geldt voor ons allemaal bij FC Twente."

'Laat eenheid onze kracht zijn'

Verder werken we natuurlijk diverse scenario's uit, wat er volgend jaar anders kan en waaronder helaas ook een degradatiescenario. De club heeft al verschillende zware stormen doorstaan waarbij we met zijn allen achter de club zijn blijven staan. Dat zal nu ook moeten. Daar hebben we iedereen bij nodig, niet in de laatste plaats onze achterban. FC Twente is de vierde club van Nederland en dat zijn we door onze supporters. Als je kijkt naar de steun die de ploeg krijgt, zowel uit als thuis, dan is dat uniek en hebben we dat absoluut voor op onze concurrenten. Laat die eenheid – op het moment dat het keihard nodig is – dan ook onze kracht zijn en samen het team steunen.”