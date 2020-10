Laat FC Twentes-speler Ramiz Zerrouki het voorbeeld voor velen zijn

ENSCHEDE - Ramiz Zerrouki is het voorbeeld van een speler, die nooit klaagt, nooit zeurt, en daarvoor nu wordt beloond door FC Twente met een nieuw contract. Soms is een omweg zo gek nog niet.

Toen Zerrouki in de voorbereiding op de deur klopte, hoorde je op veel plekken: mooi dat er zich weer een jonge speler aandient bij FC Twente. Wat die mensen niet wisten was dat Zerrouki al 22 jaar is en sinds 2016 rondloopt bij de club. Bijna vijf jaar geleden kwam de voormalige ploeggenoot van Matthijs de Ligt over van Ajax en streek hij als puber uit Amsterdam neer in Haaksbergen, waar het gezin van oud-FC Twente-speler Marcel Mentink zich over hem ontfermde.

Nooit klagen

Het is nog maar een half jaar geleden dat het lichten van de optie in zijn contract nauwelijks aandacht kreeg. De toenmalige technisch directeur Ted van Leeuwen vond dat Zerrouki een nieuwe verbintenis verdiende, omdat hij altijd vol gas gaf op de trainingen, nooit klaagde en zich gedienstig opstelde. Een Amsterdamse jongen zonder praatjes, die de laatste seizoenen in het tweede elftal op zo’n beetje elke positie uitkwam. Meestal is dat geen goed teken.

Opvulling

Voor de zoveelste keer zei Zerrouki aan de vooravond van weer een voorbereiding dat het nu moest gebeuren. En warempel. Waar hij in het verleden er vaak voor de opvulling was, liet hij nu aan de nieuwe technische staf zien dat hij serieuze stappen aan het zetten was. In het oefenduel tegen Feyenoord was hij de baas over de vedetten van de Rotterdammers.

Doorbraak

Vorig seizoen kwam hij tot nul minuten, in de eerste vijf competitieduels stond hij al twee keer in de basis. En het goede nieuws is: als hij meedoet heb je ook echt het gevoel gekregen dat hij het aankan. In de laatste thuiswedstrijd tegen Emmen speelde hij een uur lang prima en was hij verantwoordelijk voor de assist op Vaclav Cerny.

Maandag verlengde FC Twente zijn contract tot en met 2023. Het is de beloning voor een laatbloeier, die op z'n 22ste dan eindelijk voor de lang, en misschien wel niet meer verwachte, doorbraak staat.