Laat het stormen en spoken in De Grolsch Veste: verlangen naar ouderwetse avond is groot bij FC Twente

De Ballen Verstand ‘Als je 6 á 7 miljoen voor Zerrouki krijgt heb je het goed gedaan & basis­plaats Vejinović was grote gok’

ENSCHEDE - De kop is eraf. Het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is begonnen. Heracles Almelo begon vrijdagavond met een prachtige zege op ADO Den Haag (4-0). FC Twente pakte in de blessuretijd de volle buit tegen NEC in Nijmegen (0-1). En dus zijn de heren van De Ballen Verstand goed gemutst. „Ik kan me een openingsweekend met overwinning voor Twente én Heracles niet herinneren.”

8 augustus