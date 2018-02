Lam terug in basis van FC Twente

REACTIES FC Twente Vrouwen loopt uit: 'Nu eindelijk echte koploper'

8:11 HENGELO - Trainer Tommy Stroot en aanvalster Renate Jansen waren vrijdag zeer opgelucht dat FC Twente Vrouwen thuis tegen PSV, in een zwakke wedstrijd, de drie punten over de streep trok. ''In de laatste twintig minuten was PSV beter, maar ondanks dat hebben we het heel volwassen uitgespeeld'', sprak Stroot.