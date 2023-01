Langzaam maar zeker kan niemand meer om FC Twente heen: ‘Realistisch is een kampioenschap misschien niet, maar dromen mag best’

FC Twente en Bryan Ruiz was niet liefde op het eerste gezicht: ‘Joop wees bij een oefenduel de verkeerde speler aan’

ENSCHEDE - Dat FC Twente helemaal naar Costa Rica is gereisd voor de afscheidswedstrijd van Bryan Ruiz, zegt alles over zijn speciale status in Enschede. Toch was zijn komst in 2009 allesbehalve een abc’tje. „Er waren best vraagtekens of hij de speler was die ons kampioen kon maken.”

12 december