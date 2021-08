Lars Unnerstall: ‘FC Twente is het ideale plaatje voor mij, hier klopt alles’

Even lijkt het er op dat Lars Unnerstall na alle emoties niet zonder begeleiding het stadion van Bielefeld kan verlaten. Maar als het laatste eindsignaal heeft geklonken, daalt de rust meteen in en bedelden de Duitse fans om het shirt van de keeper die ze een paar minuten daarvoor nog uitjoelden. Unnerstall moet ze teleurstellen: bij FC Twente worden er tegenwoordig geen presentjes zomaar meer weggegeven. Duidelijk is wel, dat ze in Bielefeld weten dat er bij de tegenstander een landgenoot onder de lat staat. „Als je bij Schalke hebt gespeeld, kennen ze je vaak wel”, zegt Unnerstall in uitstekend Nederlands.