Late gelijkmaker kost FC Twente de zege en plek 5

FC Twente moet Sparta nog altijd voor zich dulden op de ranglijst. De ploeg had de zege voor het grijpen, maar liep in de 90ste minuut tegen Sparta alsnog tegen de gelijkmaker aan: 3-3.

FC Twente had zondagmiddag meer verdiend, maar in de slotfase glipte de ploeg de drie punten alsnog door de vingers. Daardoor kunnen de Tukkers zich in het restant van de competitie voorbereiden op de play-offs.

Zevende goal

Met Michal Sadilek voor het eerst sinds de uitwedstrijd bij FC Groningen op 5 februari weer in de basis pakte FC Twente meteen het initiatief. Sparta had geen zichtbaar geen haast en smokkelde vanaf de eerste minuut tijd, zonder dat scheidsrechter Joey Kooij daar tegenop trad. De thuisploeg kwam na 21 minuten op voorsprong, dankzij de zevende seizoenstreffer van Joshua Brenet. De rechtervleugelverdediger kopte raak uit een voorzet van Vaclav Cerny. In die fase van de wedstrijd was de 1-0 verdiend.

Niet doordrukken

FC Twente had daarna Sparta even aan het wankelen, maar de ploeg drukte niet door en dat bleef niet zonder gevolgen. De bezoekers kwamen steeds beter in de wedstrijd en na iets meer dan een half uur spelen was het alweer gelijk toen Arno Verschueren vanaf de achterlijn losliet die door Tobias Lauritsen werd binnengekopt: 1-1.

Daarna waren beide ploegen dreigend, maar het was Sparta dat vlak voor rust de leiding nam. Het was opnieuw Lauritsen die toesloeg nadat hij de bal wat gelukkig voor zijn voeten kreeg via de knie van Ricky van Wolfswinkel: 1-2.

In de achtervolging

Daardoor werd FC Twente voor de tweede keer dit seizoen geconfronteerd met een achterstand bij rust: de ploeg moest daardoor in de tweede helft in de achtervolging, net als eerder dit jaar tegen Feyenoord .Toen sleepte de ploeg van Ron Jans er nog een punt uit.

Plastic ballen

Meteen na de pauze werd het duel even stil gelegd, omdat er vanuit Vak P allemaal plastic ballen op het veld werden gesmeten. Het was een verwijzing naar vorige week toen er in de wedstrijd bij FC Utrecht tot twee keer toe ballen vanaf de tribunes werden gegooid bij een veelbelovende Twentse aanval. Tot verbazing van alles en iedereen bij FC Twente werd daar niet tegenop getreden. Scheidsrechter Kooij legde het spel zondagmiddag even stil, maar hervatte het duel al snel. Verder commotie bleef uit.

Hoofdrol Cerny

FC Twente drong in de tweede helft aan, maar het volwassen Sparta gaf aanvankelijk geen krimp. Na iets meer dan een uur spelen bracht Jans Sem Steijn en Manfred Ugalde voor Sadilek en Van Wolfswinkel. Zonder dat de twee invallers een rol aandeel hadden, draaide FC Twente het duel vervolgens in een paar minuten om. Van 1-2 achter in een vloek en een zucht naar 3-2 voor. Net als bij de eerste goal was Cerny er nu ook bij betrokken. Eerst gaf hij de voorzet die via Ramiz Zerrouki door Sparta-verdediger Dirk Abels in eigen doel werd gewerkt: 2-2. Even later knalde hij vanaf de linkerkant de bal heerlijk in de rechterhoek: 3-2.

FC Twente bleef daarna jagen op meer treffers, maar in de 90ste viel de treffer aan de andere kant. Een vrije trap van Vito van Crooij in de 90ste minuut belandde op de onderkant van de lat, waarna de rebound werd binnengetikt: 3-3.

Verdediger Sambo vierde zijn treffer provocerend voor Vak-P, kreeg daarna een bierdouche over zich heen, maar moest zijn actie alsnog bekopen met een tweede gele kaart. In de slotfase liep het nog helemaal uit de hand toen een assistent-trainer van Sparta zich vergreep aan een speler van Twente.

Bekijk hier onze laatste video’s.