Laten we voor FC Twente een scorende spits bij elkaar drinken

Assaidi nog niet hersteld van knieblessure

23 februari ENSCHEDE - Oussama Assaidi is nog altijd niet hersteld van zijn knieblessure. Assaidi kampte zondag voor de wedstrijd tegen Sparta met vocht in de knie. Assaidi trainde deze week nog niet mee, waardoor het nagenoeg uitgesloten is dat hij zondag tegen FC Utrecht in actie kan komen.