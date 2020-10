Liendl: De beul van Feyenoord mislukte hopeloos bij FC Twente

ENSCHEDE - Michael Liendl was donderdagavond met drie treffers de grote man bij Wolfsberger in het duel tegen Feyenoord. De supporters van FC Twente keken vol verbazing toe. Was dit dezelfde Liendl die in Enschede al na een half jaar via de achterdeur vluchtte?

Michael Liendl werd in Twente maar twee keer ‘wereldnieuws'. Eenmaal was dat toen een filmpje op social media rondging, waarop hij aangeschoten over De Oude Markt doolde. Die andere keer was na de wedstrijd tegen Heerenveen toen trainer Gertjan Verbeek hem na 45 minuten wisselde en na afloop voor de camera fileerde. ,,Hij laat gewoon zijn man (Odegaard, red.) lopen. Dat kan je niet accepteren. Dan laat je je ploeggenoten in de steek en laat je je club in de steek", aldus Verbeek, die daarmee te makkelijk de schuld bij één speler legde, terwijl er die avond helemaal niets klopte van de veldbezetting bij FC Twente. De kritiek van Verbeek op Liendl was op dat moment ook niet terecht.

Geen inbreng

Liendl, overgekomen van München 1860, had daarvoor aangegeven dat hij het uitstekend naar de zin had in Enschede. Voetballend heeft hij echter nooit zijn stempel kunnen drukken. Zijn goede traptechniek kon het gebrek aan snelheid en dynamiek niet maskeren. Het duel tegen Heerenveen was de tweede onder de leiding van Verbeek, kortom: voor Liendl was het over en uit. Na een half jaar zonder succes keerde hij terug naar Oostenrijk. FC Twente degradeerde dat seizoen naar de eerste divisie.

Volledig scherm Michael Liendl na zijn derde doelpunt tegen Feyenoord. © BSR Agency

Grote chef

Donderdag was Liendl terug in Nederland, als de grote chef van het bescheiden Wolfsberger. De aanvoerder en nummer 10, die twee penalty's benutte en ook nog een derde goal binnenschoot. Het was alsof hij op zijn oude dag nog één keer wilde zeggen aan Nederland: zo slecht als bij FC Twente, ben ik niet.