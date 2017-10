Lindhout fluit Heracles, Martens FC Twente

Ouderen namens FC Twente in actie tijdens OldStars Walking Football

6 oktober DEN HAAG - In het stadion van ADO Den Haag wordt vrijdag het OldStars Walking Football toernooi afgewerkt. Zo'n vierhonderd 60-plussers vertegenwoordigen de kleuren van hun Eredivisie of Jupiler League club in het teken van de Nationale Ouderendag. Namens FC Twente doet er ook een selectie mee.