Lindhout geeft blunder in derby toe: ‘De VAR en ik hadden de regels niet paraat’

Het discutabele moment was in de eindfase van de wedstrijd toen Heracles met 1-0 leidde. Na een overtreding op Queensy Menig kreeg FC Twente een strafschop. Danilo stond al klaar toen de VAR zich meldde. Wat bleek? Aan het begin van de aanval, bij een uittrap van doelman Joël Drommel, rolde de bal heel iets door. Dat was voor de VAR een reden om in te grijpen. Alleen mag dat in zo’n situatie dus niet. Een scheidsrechter kan bij een vrije trap of doeltrap alleen ingrijpen als hij het met eigen ogen constateert. En daar was geen sprake van. „Je ziet aan de beelden dat ik wegloop, waardoor ik met mijn rug naar de situatie sta”, aldus Lindhout. „Daarna zegt de VAR dat de bal niet stil lag, en dat advies heb ik gevolgd, dat had ik niet moeten doen.”