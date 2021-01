Lindon Selahi mag vertrekken bij FC Twente

Er is sinds het opengaan van de transfermarkt vooral vanuit België gebeld over Selahi, maar het zijn met name tussenpersonen die zich vooralsnog melden in De Grolsch Veste. Toch sluit Streuer niet uit dat het voor 31 januari nog tot een vertrek komt van de middenvelder, die dit seizoen niet in de plannen van de technische staf voorkomt. Vorig seizoen was hij onder trainer Gonzalo Garcia een belangrijke basisspeler, maar onder de huidige leiding is hij voorbijgestreefd door andere middenvelders. Afgelopen zaterdag tegen Emmen koos trainer Ron Jans bij de afwezigheid van Wout Brama voor Ramiz Zerrouki. Selahi kwam een paar minuten voor tijd in het veld. Alleen in het bekerduel tegen De Graafschap had hij een basisplaats.