Lindon Selahi meldt zich met liesklachten af voor Jong Albanië

De in België geboren Albanees was zondag bij de 3-1 zege op FC Utrecht één van de uitblinkers bij Twente. In de slotfase moest hij zich laten vervangen. Selahi kwam in de zomer transfervrij over van het tweede elftal van Standard Luik. In België kwam hij niet verder dan één wedstrijd in het eerste elftal van Standard. Hoewel hij in eerste instantie werd gezien als een aanwinst voor de breedte, slaagde Selahi er bij Twente meteen in een basisplaats af te dwingen.