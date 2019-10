Lindon Selahi weet na bijzondere reis wat Dest en Ihattaren doormaken

Het was maandag de 89ste minuut en de wedstrijd tussen Moldavië en Albanië was allang beslist (0-4) toen de bezoekers nog een debutant in het veld brachten: Lindon Selahi, speler van FC Twente. Was dat een leuk, sympathiek gebaar, of zat daar toch meer achter? Waarschijnlijk het laatste. Selahi mag namelijk vanaf nu alleen nog maar uitkomen voor Albanië en daarmee zette de bondscoach de andere gegadigden buitenspel.