LIVE | Aanhoudingen buiten stadion, FC Twente start met Steijn én Vlap in basis

Schalke 04 - FC Twente kijk je hier live, met commentaar van Leon ten Voorde: ‘De kunst is om zo weinig mogelijk te zeggen’

Op het GFC-veld in Goor maakt hij vorige week zijn debuut als co-commentator, zaterdag zit hij in Gelsenkirchen naast Evert ten Napel voor de wedstrijd van FC Twente tegen Schalke 04. Leon ten Voorde, FC Twente-volger van Tubantia, draait er zijn hand niet voor om. „De kunst is om zo weinig mogelijk te zeggen.”