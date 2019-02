LIVE| Boere schiet FC Twente vanaf elf meter op voorsprong

Wel Brama en Hamdaoui, geen Friday in basis bij FC Twente

18:49 ROTTERDAM - Wout Brama begint vrijdagavond in de basis bij FC Twente. Dat is een grote opluchting voor Marino Pusic, want de aanvoerder van de Tukkers was deze week geblesseerd. Mohamed Hamdaoui maakt zijn basisdebuut, terwijl Fred Friday vanaf de bank begint.