LIVE | Cukaricki na rust sterker • FC Twente geeft doelpunt weg

LIVEBLOGBELGRADO - Na acht jaar wachten maakt FC Twente zich weer op voor een Europees duel. Om 20.00 uur trapt het in Belgrado af tegen FK Cukaricki. Bij de wedstrijd zijn in totaal ruim 400 supporters van de Enschedese club aanwezig. In dit liveblog houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Belgrado.