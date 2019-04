LIVE | Dramatisch FC Twente met een achterstand de rust in

Wout Brama vraagteken bij FC Twente

4 april ENSCHEDE - Het is twijfelachtig of Wout Brama vrijdag in actie kan komen bij FC Twente in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De aanvoerder kampt al tijden met pijnlijke achillespezen. Daardoor miste hij afgelopen maandag ook het duel bij RKC (4-1 verlies).