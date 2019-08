LIVE | Dumfries kopt PSV op gelijke hoogte

video Scorebord uit Stadion Diekman terug naar oale groond in Enschede

18:43 REKKEN/ENSCHEDE - Het oude scorebord uit Stadion Diekman keert terug op oale groond. Het gevaarte, dat sinds 1998 op de velden van SC Rekken stond, is daar zaterdagochtend afgebroken en wordt na renovatie weer opgebouwd op sportpark Het Diekman. Brand dreigde even roet in het eten te gooien.