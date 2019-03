LIVE | FC Twente al op ruime voorsprong tegen Volendam

De echte Jöel Drommel is opgestaan: 'Tegenstan­ders moeten bang voor je zijn'

7:40 ENSCHEDE - Joël Drommel is één van de pijlers onder het succes van FC Twente. De 22-jarige doelman is een andere keeper geworden: beter, zelfbewuster. De twijfel is voorbij. Zelfs bij de buitenwacht.