LIVE | FC Twente begint zonder Tim Hölscher aan het laatste uitduel van 2018

FC Twente zoekt financiële ruimte voor versterkin­gen

13 december ENSCHEDE - FC Twente onderzoekt de financiële mogelijkheden de selectie in de winterstop te versterken. „Wij zoeken ruimte”, zegt Koen Groenewold, lid van de Raad van Commissarissen. „En dat doen we binnen de huidige begroting, maar we kijken ook naar externe mogelijkheden. We zullen creatief moeten zijn.”