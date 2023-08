LIVE | FC Twente door naar play-offs Conference League na tweede zege op Riga FC, Fenerbahçe is nieuwe tegenstander

FC Twente heeft de play-offs van de Conference League bereikt dankzij de 3-0 zege op Riga FC in Letland. De doelpunten werden gescoord door Daan Rots en door de invallers Gijs Besselink en Naci Ünüvar in de slotfase. De Enschedeërs kunnen de borst natmaken, want in de volgende ronde wacht de Turkse grootmacht Fenerbahçe.

bekijk belangrijke updates Einde wedstrijd, FC Twente wint ruim in Riga Rots, Besselink en Ünüvar scoren in Letland en bezorgen FC Twente de tweede zege op Riga FC. De Enschedeërs gaan verder in het Europese toernooi. Hiermee sluiten wij het liveblog af. Houd de site in de gaten voor het wedstrijdverslag en reacties vanuit Riga. Bedankt voor het volgen van dit liveblog en tot de volgende keer! Ook Ünüvar weet het net te vinden Het gebeurt in de slotfase van het duel. Die andere invaller, Naci Ünüvar schuift de bal beheerst in de verre hoek, onhoudbaar voor de Riga-doelman. FC Twente staat op ruime 3-0 voorsprong. Fenerbahçe lonkt. Invaller Gijs Besselink scoort! En daar is de 2-0 voor FC Twente. Doelpuntmaker is Gijs Besselink, de 19-jarige invaller. De Enschedeërs waren al wel zeker van de volgende ronde, nu is het helemaal duidelijk. FC Twente lijkt - opnieuw - met 2-0 te gaan winnen van de Letten. Doelpuntmaker Rots naar de kant Met nog zes minuten speeltijd te gaan, wordt Daan Rots naar de kant gehaald. De maker van de openingstreffer in Riga maakt plaats voor Younes Taha. De van PEC Zwolle overgekomen speler duikt direct op in de zestien van Riga en ziet zijn schot via een been van de tegenstander over het doel gaan. De corner levert FC Twente niets op. Drie jonkies in het veld bij FC Twente Met de veilige stand voor FC Twente en nog iets meer dan tien minuten te spelen, brengt trainer Oosting drie jonge spelers het veld in. Mats Rots lost Alfons Sampsted af, Max Bruns neemt de plek in van Mees Hilgers en Gijs Besselink is de vervanger van Youri Regeer. Derde corner op rij voor FC Twente Driemaal op rij een hoekschop is ook in Riga geen penalty ;-) Riga lijkt het wel te geloven, het wordt voor FC Twente na die 1-0 voorsprong steeds wat makkelijker. Maar dat betekent niet automatisch ook beter. De Enschedeërs weten drie corners op rij niet om te zetten in doelpuntrijke kansen. Riga wisselt nog maar eens Voor Anthony Contreras zit de wedstrijd er op, hij mag douchen. Voor hem in het veld Luis Iberico, uit Peru. Ja, Riga FC is een heus vreemdelingenlegioen. Ünüvar voor Van Wolfswinkel Twente-trainer Joseph Oosting haalt Ricky van Wolfswinkel naar de kant. Met nog twintig minuten te gaan in Riga brengt hij Naci Ünüvar in het veld als zijn vervanger. Keurige ingreep Unnerstall De doelman van FC Twente mag weer eens in actie komen. Een voorzet van de rechterzijde haalt weinig uit, wanneer keeper Lars Unnerstall de bal uit de lucht plukt. Het is tot dat moment een spaarzame ingreep van de Twente-doelman in de tweede helft. Drie nieuwe spelers bij Riga FC Na het derde tegendoelpunt brengt Riga FC drie wisselspelers het veld in: Abdulrahman Taiwo, Eduards Daskevics en Kemehlo Nguena maken hun opwachting. Naar de douches mogen Marko Regza, Douglas Aurelio en Brian Pena. Daan Rots doet het weer! Vanuit het niets komt FC Twente op een 1-0 voorsprong. Met dank aan Daan Rots, die de bal van afstand heerlijk binnenschiet. Vanaf de rand zestien haalt de speler uit Groenlo uit. De bal gaat via onderkant lat het doel in. De plek in de play-offs van het bekertoernooi kan FC Twente toch niet meer ontgaan? Ook Brenet verzaakt Over balaanname gesproken. Een aanval van FC Twente eindigt bij Brenet, de linksback die in de zestienmeter de bal niet onder controle krijgt. In de uitbraak van Riga FC moet Van Wolfswinkel een overtreding maken. Fijne balaanname... Jurkovskis heeft alle ruimte op rechts, maar de Riga-speler weet een fraaie crosspass niet onder controle te krijgen. De bal gaat onder zijn voet door en rolt over de zijlijn. Bij een goede balaanname had hij een zee van ruimte voor zich. Geel voor Riga FC-trainer De scheidsrechter is het commentaar van Riga FC-trainer Tomislav Stipic op de leiding meer dan beu. Hij trekt een gele kaart voor de oefenmeester, kort na de hervatting van de wedstrijd. Wedstrijd hervat In Riga is de return in de derde voorronde van de Conference League hervat. Bij deze stand (0-0) plaatst FC Twente zich voor de play-offs van het Europese bekertoernooi, na de 2-0 zege in Enschede een week eerder. Het spel van de Tukkers in het Skonto Stadion is niet overtuigend, maar de gastheren slagen er evenmin in om de wedstrijd in hun voordeel om te buigen. Foto’s van de eerste helft in Riga Vanaf dubbeldekkers kijken fans van buiten de omheining naar het duel. © Pro Shots / Ron Jonker Daan Rots weet niet echt te overtuigen, maar hij was de enige niet bij FC Twente in de eerste helft. © Pro Shots / Ron Jonker Aanvoerder Robin Pröpper in actie tijdens de return in Riga tegen de plaatselijke FC. © Pro Shots / Ron Jonker Rust in Letland De scheidsrechter heeft in Riga gefloten voor het rustsignaal. Daarmee is een einde gekomen aan een vrij rommelige eerste helft. Waarin Riga FC met flink wat aanvallen begon, zonder echt gevaarlijk te worden, waarna FC Twente wat meer in de wedstrijd kwam en greep kreeg op het spel van de gastheren. Echt overtuigend was het niet, wat de Tukkers lieten zien in het Letse voetbalstadionnetje. Aanvallend kan FC Twente geen vuist maken. Stand na 45 minuten spelen: 0-0. Knal hard tegen Unnerstall Rechtsbuiten van Riga FC, Marko Regza, knalt ter hoogte van de achterlijn de bal keihard op doel. Keeper Lars Unnerstall weet te bal te weren met z’n armen. Geel voor Musah Een onbesuisde actie van Musah levert de Riga-speler een gele kaart op. De speler zelf vindt het een schwalbe van zijn opponent. En daar is Riga FC weer Eventjes niet gezien, maar daar is een flitsende actie van Riga-aanvaller Aurelio. Hij komt heel ver, maar weet niet te scoren.

laad meer Statistieken Opstelling

Trainer Joseph Oosting van FC Twente rekent zich ondanks de voorspong nog niet rijk. ,,Ondanks de overwinning in onze thuiswedstrijd staan we hier absoluut niet in de veronderstelling dat we al een ronde verder zijn”, zei hij.

FC Twente versloeg Riga FC vorige week door doelpunten van Alfons Sampsted en Daan Rots. ,,Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Almere City hebben we kunnen zien dat het lastig kan zijn tegen een ploeg die met energie, opportunisme en mannelijk voetbal op zoek gaat naar het geluk”, doelde trainer Oosting op een uiteindelijke zege van 1-4. ,,Ik vind dat we daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Riga FC moet iets forceren en zal, denk ik, op een vergelijkbare manier de strijd aangaan.’’

FC Twente is met een nagenoeg fitte selectie naar Riga gevlogen. Ook Sem Steijn is van de partij in Letland. De middenvelder ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd vanwege een blessure. Steijn keerde zondag in het competitieduel met Almere City FC terug in de basisploeg, maar hij werd al in de rust gewisseld.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Daarin is Fenerbahce of Maribor de tegenstander. De Turken wonnen het eerste duel in Istanboel met 3-1.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.