LIVE | FC Twente en Hammarby met een 0-0 stand de rust in

FC Twente en Hammarby zoeken de kleedkamers op

Ondanks dat FC Twente meermaals in de buurt is geweest van een doelpunt, staat het met rust nog 0-0 in Enschede. Bij Hammarby lijken ze deze stand wel prima te vinden, terwijl er bij Twente het gevoel moet zijn dat er meer mogelijk was in de eerste helft. Het is voor de Tukkers te hopen dat ze in de tweede helft het krachtsverschil wel in doelpunten uit kunnen drukken.