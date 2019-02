LIVE | FC Twente overtuigt nog niet in openingsfase

Ashleigh Weerden maakt debuut in selectie Oranje Vrouwen

19 februari ENSCHEDE - Voetbalster Ashleigh Weerden van FC Twente Vrouwen is geselecteerd voor het nationale team, in aanloop naar de Algarve Cup. De buitenspeelster maakt daarmee haar debuut in de selectie. Ook Renate Jansen en Sisca Folkertsma behoren tot de 23-koppige groep.