LIVE | FC Twente - Sparta na een kwartier nog zonder doelpunten

FC Twente staat voor uitdaging in beslissen­de fase seizoen: ‘We mogen niet veel meer laten liggen’

ENSCHEDE - Met nog zes duels te gaan gaat de strijd om de plekken drie, vier en vijf de beslissende fase in. „We hebben de programma’s van Feyenoord en AZ met die van ons vergeleken, en onze conclusie is dat we onderweg niet veel meer kunnen laten liggen”, zegt trainer FC Twente-trainer Ron Jans aan de vooravond van de uitwedstrijd bij NEC.

8 april