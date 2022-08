LIVE | Italiaanse sportkranten blikken vooruit op Fiorentina - FC Twente, wel of geen Zerrouki?

fc twente in europaFC Twente speelt vanavond in Florence tegen Fiorentina. Het is het eerste duel in het tweeluik in de play-offs van de Conference League. De Tukkers worden in de Florence gesteund door ruim 2.000 supporters. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wedstrijd in Stadio Artemio Franchi.