LIVE: Jong Ajax zet FC Twente te kijk in Grolsch Veste

FC Twen­te-trai­ner Marino Pusic deelt kritiek op Tim Hölscher niet

29 november ENSCHEDE - Trainer Marino Pusic is het niet eens met de kritiek op Tim Hölscher. De middenvelder van FC Twente is bij een groot deel van de aanhang de Kop van Jut nu het spel te wensen overlaat. „Tim kan beter en moet beter, maar het is niet fair om alles op een persoon af te schuiven”, vindt de oefenmeester, die vrijdag tegen Jong Ajax ook vasthoudt aan de Duitser.