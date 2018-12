LIVE: Kan FC Twente de kwartfinale van de beker bereiken?

Richard uit Deurningen reist dag in, dag uit naar voetbalsta­di­ons in Europa

9:15 DEURNINGEN - Richard Scholten trekt al een maand lang van stadion naar stadion. Vliegtuig in, vliegtuig uit. Van De Grolsch Veste naar San Siro, van Old Trafford naar Wembley. De 24-jarige Deurninger is bezig aan een wonderlijke rondreis.