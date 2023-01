LIVE KNVB Beker | FC Twente in de eigen Grolsch Veste tegenover Telstar

In de tweede ronde van de KNVB Beker neemt FC Twente het dinsdag in eigen huis op tegen Telstar. In de Grolsch Veste wordt om 20.00 uur afgetrapt tegen de ploeg uit Velsen-Zuid, die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Het is de eerste wedstrijd in de beker voor FC Twente dit seizoen. Vanaf 20.00 uur volg je alle ontwikkelingen in dit liveblog.