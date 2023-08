LIVE | Rust in Letland, FC Twente en ook Riga FC weten niet te scoren in rommelig duel

Het is rust in Riga. FC Twente houdt met deze stand (0-0) zicht op de play-offs van de Conference League, maar de bezoekers weten niet te overtuigen tegen Riga FC. Volg het duel via ons liveblog.

bekijk belangrijke updates Foto’s van de eerste helft in Riga Vanaf dubbeldekkers kijken fans van buiten de omheining naar het duel. © Pro Shots / Ron Jonker Daan Rots weet niet echt te overtuigen, maar hij was de enige niet bij FC Twente in de eerste helft. © Pro Shots / Ron Jonker Aanvoerder Robin Pröpper in actie tijdens de return in Riga tegen de plaatselijke FC. © Pro Shots / Ron Jonker Rust in Letland De scheidsrechter heeft in Riga gefloten voor het rustsignaal. Daarmee is een einde gekomen aan een vrij rommelige eerste helft. Waarin Riga FC met flink wat aanvallen begon, zonder echt gevaarlijk te worden, waarna FC Twente wat meer in de wedstrijd kwam en greep kreeg op het spel van de gastheren. Echt overtuigend was het niet, wat de Tukkers lieten zien in het Letse voetbalstadionnetje. Aanvallend kan FC Twente geen vuist maken. Stand na 45 minuten spelen: 0-0. Knal hard tegen Unnerstall Rechtsbuiten van Riga FC, Marko Regza, knalt ter hoogte van de achterlijn de bal keihard op doel. Keeper Lars Unnerstall weet te bal te weren met z’n armen. Geel voor Musah Een onbesuisde actie van Musah levert de Riga-speler een gele kaart op. De speler zelf vindt het een schwalbe van zijn opponent. En daar is Riga FC weer Eventjes niet gezien, maar daar is een flitsende actie van Riga-aanvaller Aurelio. Hij komt heel ver, maar weet niet te scoren. Doelpoging Rots net naast Daan Rots, de maker van het tweede doelpunt in Enschede, ziet zijn schot net naast gaan. De doelpoging kwam een beetje gelukkig tot stand, maar de speler uit Groenlo aarzelde niet om uit te halen. Meer grip op duel voor FC Twente Gaandeweg de eerste helft krijgt FC Twente steeds meer grip op de wedstrijd. De speldeprikken van Riga FC nemen af, maar de gastheren blijven onberekenbaar in hun spel. Na 25 minuten spelen staat het nog steeds 0-0 in de Letse stand en dat is meer dan prima voor FC Twente. Even daarvoor schiet linksback Brennet nog hoog over, nadat hij de bal iets te ver achter hem had gekregen. Schot Kjölö van richting veranderd Eindelijk is er een schot op doel van Riga FC. Het schot van Kjölö wordt onderweg van richting veranderd, waardoor de Letse doelman de bal niet klem kan pakken. Ugalde gaat neer in zestien meter Voor de eerste keer komt FC Twente in de buurt van het doel van Riga FC. Spits Ugalde gaat neer, maar de scheidsrechter wijft het weg: geen penalty voor de bezoekers. FC Twente nu wat meer in het spel, nadat Riga FC de ene na de andere aanval produceerde. Zonder echt gevaarlijk te worden, op een schot na. Knappe redding Unnerstall De eerste echte kans voor Riga FC. Twente komt goed weg dankzij een knappe reflex van doelman Lars Unnerstall. Het schot was afkomstig van de voet van Contreras. Tweede corner Riga FC Een tweede corner voor de gastheren, terwijl de bezoekers nog maar amper in het spel voorkomen. De hoekschop levert geen gevaar op. Weer Leo Driessen De TV-kijkers moeten het doen met het commentaar van Leo Driessen, die onlangs nog aankondigde te gaan stoppen met TV-werk. Sindsdien heeft hij het erg druk... Zes Europese wedstrijden van Nederlandse clubs, zes keer Leo Driessen als commentator. Het zou mij niks verbazen als hij vanavond ook nog even het commentaar verzorgt bij AZ. #rigtwe #azsan — Piebe-Guido van den Berg (@TeamSuomi) August 17, 2023 Verwachte stormloop van Riga FC De openingsfase van het duel is voor Riga FC. Zoals de verwachting is, beginnen de Letten furieus aan de wedstrijd waarin zij een 2-0 achterstand moeten zien weg te werken. Wedstrijd is begonnen! In het Letse Riga heeft scheidsrechter Theouli uit Cyprus gefloten voor het begin van de return. FC Twente staat met 2-0 voor, na de zege in Enschede een week eerder. Voor de arbiter, geboren in het Australische Sydney is het zijn vierde Europese wedstrijd. Theouli moet doen zonder VAR, die is pas van de partij vanaf de play-offs in de Conference League. Leon ten Voorde zit er klaar voor, supporters ook Nog een klein kwartiertje in Riga voor de aftrap. Verslaggever Leon ten Voorde zit er klaar voor, net als de meegereisde Twente-fans in het uitvak. We zijn er hier in Riga bijna klaar voor. pic.twitter.com/Y5o9wwyF73 — Leon ten Voorde (@deBankzitter) August 17, 2023 Warming-up in beeld De spelers zijn inmiddels bezig aan hun warming-up. Om 19.00 uur klinkt het fluitsignaal voor de return in de derde voorronde van de Conference League. 🔴🔥#rigtwe #FCTwente pic.twitter.com/bxl2jUVZgr — FC Twente (@fctwente) August 17, 2023 Basisplaats voor Regeer FC Twente begint in Riga met een basisplaats voor Youri Regeer. Michel Vlap en Sem Steijn niet aan de aftrap. Zo ziet de startopstelling van de Tukkers er uit. 🔴 De elf namen voor vanavond, met een basisplaats voor Youri Regeer. #rigtwe #FCTwente pic.twitter.com/A4GBOIaD6L — FC Twente (@fctwente) August 17, 2023 Einde eerste helft Gele kaart voor Baba Musah Eerste helft afgetrapt

Trainer Joseph Oosting van FC Twente rekent zich ondanks de voorspong nog niet rijk. ,,Ondanks de overwinning in onze thuiswedstrijd staan we hier absoluut niet in de veronderstelling dat we al een ronde verder zijn”, zei hij.

FC Twente versloeg Riga FC vorige week door doelpunten van Alfons Sampsted en Daan Rots. ,,Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Almere City hebben we kunnen zien dat het lastig kan zijn tegen een ploeg die met energie, opportunisme en mannelijk voetbal op zoek gaat naar het geluk”, doelde trainer Oosting op een uiteindelijke zege van 1-4. ,,Ik vind dat we daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Riga FC moet iets forceren en zal, denk ik, op een vergelijkbare manier de strijd aangaan.’’

FC Twente is met een nagenoeg fitte selectie naar Riga gevlogen. Ook Sem Steijn is van de partij in Letland. De middenvelder ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd vanwege een blessure. Steijn keerde zondag in het competitieduel met Almere City FC terug in de basisploeg, maar hij werd al in de rust gewisseld.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Daarin is Fenerbahce of Maribor de tegenstander. De Turken wonnen het eerste duel in Istanboel met 3-1.

