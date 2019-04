LIVE | Volg hier de kampioenkoorts in Twente

COLUMN FC Twente - Jong AZ: Nog een paar uurtjes maar....pffff

8:32 ENSCHEDE - Kriebels…constant die kriebels..En denken, alsmaar denken. Malen, piekeren, mijmeren. Zou het gaan gebeuren, kan het nog mis? In de laatste uurtjes op weg naar de titel schieten de gedachten alle kanten op. Er is hoop, optimisme en een vurig verlangen en vertrouwen. Maar tegelijkertijd…Ach, laat maar. De FC Twente-fan is vanmorgen in verwarring. Laat ‘m maar: Kampioensstress.