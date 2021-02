Luciano Narsingh zit altijd in de bediening: ‘Ik wil Danilo weer laten scoren’

Van zijn nieuwe woonplaats had hij tot voor kort nooit gehoord. Niet zo gek trouwens, want welke Amsterdammer weet Lonneker aan te wijzen op de kaart van Nederland? „Het is hier lekker rustig, daar houd ik wel van en Lu past zich altijd snel aan”, zegt Luciano Narsingh. „Deze omgeving past bij me. Ik ben van nature een rustige jongen en absoluut geen rebel. Je zult mij niet in de media zien met gekke dingen.”