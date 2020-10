Luka Ilic heeft werkvergunning, maar moet nu in quarantaine

In afwachting van zijn overgang naar FC Twente verbleef Ilic in de voorbije weken in zijn vaderland Servië. Omdat het hier om een code oranje-gebied gaat, moet hij eerst in quarantaine voordat hij kan aansluiten bij zijn nieuwe club in Nederland. ,,We zijn nog aan het bekijken of hij tien dagen in quarantaine moet, of dat het korter kan", zegt trainer Ron Jans. ,,Voor die jongen en voor ons is dit natuurlijk heel vervelend, want in zijn totaliteit duurt het een week of vier voordat hij bij ons daadwerkelijk op het veld staat. Hij heeft in Servië wel meegetraind bij zijn oude club, maar dat is toch wat anders.”