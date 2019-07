Lukas Browning terug bij FC Twente

Browning trainde dinsdag voor het eerst in de voorbereiding mee met de eerste selectie. Daarmee heeft trainer Gonzalo Garcia Garcia op dit moment in elk geval een vierde centrale verdediger in zijn groep. Of Browning die status behoudt, is overigens zeer de vraag, want in twee seizoenen FC Twente heeft hij niet de stap naar de eerste groep weten te maken. Hij mag ook nog steeds vertrekken van de club. Browning heeft nog een verbintenis voor een seizoen.