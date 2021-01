Lukt een tweede stunt in korte tijd? FC Twente - Ajax is pikant om vele redenen

'ajax wil revanche'Het is nog maar anderhalve maand geleden dat FC Twente Ajax verraste in Amsterdam. Op pakjesavond, zaterdag 5 december, zetten de Tukkers door een 2-1 zege de eredivisie eventjes op de kop. Donderdagavond staan de twee ploegen alweer tegenover elkaar, dit keer in Enschede. ,,We hoeven niet meer naar beneden kijken en kunnen er zonder angst invliegen", zegt FC Twente-trainer Ron Jans.

Lukt het FC Twente de grote titelfavoriet tot twee keer toe te verrassen in één seizoen? En dat binnen een tijdsbestek van 1.5 maand? De uitdaging is groot voor de Tukkers, die hun bonuspunten al binnen hebben tegen Ajax, maar azen op meer. Ajax is dan ook gewaarschuwd. Na de kraker van afgelopen weekend tegen PSV is zondag alweer De Klassieker tegen Feyenoord. In zo'n week wil je liever niet op een donderdagavond in Enschede op bezoek.

FC Twente als tussendoortje?

Helemaal gerust zullen ze er bij Ajax niet op zijn. De mannen van Ten Hag weten in elk geval wat er wordt gevraagd. In de strijd om de titel kan de grote favoriet zich misstap permitteren nu de verschillen bovenin marginaal zijn.

,,Ajax zal zich willen revancheren, maar ik denk dat ze ook respect voor ons hebben gekregen", zegt Jans. ,,Niet alleen door dat duel, maar ook door andere wedstrijden die we gespeeld hebben. Ajax speelde die wedstrijd tegen ons onder hun niveau, terwijl wij het heel goed deden. Zoals we die wedstrijd in de tweede helft speelden, dat zouden we ook graag donderdag zien. Wij moeten van onze eigen principes uit gaan en heel veel energie brengen.”

Kansen in de omschakeling

In de eerste ontmoeting tussen de twee teams deed FC Twente de opponent vooral pijn in de omschakeling. Daar lijkt op voorhand ook de sleutel naar het Twentse succes te liggen. Ajax zal ongetwijfeld het initiatief in de wedstrijd hebben, maar de Amsterdammers hebben nog wel eens moeite om de zogenaamde ‘restverdediging’ te bewaken.

Dat betekent dat er soms bij het aanvallen te veel mensen ‘voor de bal staan’, waardoor het elftal niet compact is. Het gevolg is, dat er voor de tegenstander ruimte ontstaat om er snel uit te komen. En dat is de kracht van FC Twente, dat voorin over veel snelheid beschikt.

Haaksbergenaar, de trainer van Ajax, Erik ten Hag, keert donderdag terug naar zijn eigen streek.

Veel dwarsverbanden

FC Twente-Ajax is niet alleen een prachtig duel vanwege de stand op de ranglijst: het is ook de wedstrijd van het weerzien met tal van oude bekenden. Zo staan bij FC Twente de Ajax-huurlingen Kik Pierie en Danilo op het veld, en hebben Vaclav Cerny en de Amsterdammers Queensy Menig en Ramiz Zerrouki een Ajax-verleden. Assistent-trainer Andries Ulderink was bij Ajax enkele seizoenen de assistent van Jaap Stam bij de beloften.



Maar wat te denken van Ajax, dat getraind wordt door de Tukker Erik ten Hag, die niet alleen speler was van FC Twente, maar ook tal van functies bij de club bekleedde. Ook bekend met De Grolsch Veste: Quincy Promes en Dusan Tadic.

Danilo wint het kopduel van Daley Blind.

Pikant voor Danilo

Pikant wordt het duel hoe dan ook voor Danilo, die nog altijd hoopt op een terugkeer naar Amsterdam, maar vorige week die kansen gereduceerd zag worden toen Ajax Sebastien Haller voor 22 miljoen binnenhaalde. Dan weet je als speler hoe de verhoudingen liggen. En dus zal Danilo erop gebrand zijn de beleidsbepalers van Ajax te laten zien dat er in Enschede ook nog een spits rondloopt die ambities heeft.

Ajax met Haller

Bij FC Twente gaan ze er in vanuit dat Ajax met Haller in de punt van de aanval gaat spelen. ,,Ajax heeft het vermogen het altijd weer anders neer te zetten, daar zullen we op berekend moeten zijn", aldus Jans, die merkt dat de ploeg gretig is om een nieuwe stunt uit te halen. ,,Ajax is een topteam. Wanneer je als voetballer daartegen speelt ben je hartstikke gemotiveerd en gedreven.”