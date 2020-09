Luxe bij FC Twente: alle spelers fit voor duel tegen FC Groningen

De verwachting is dat Brama terugkeert in de basiself. In De Kuip werd hij vervangen door Ramiz Zerrouki. Jans is tevreden over de huidige stand van zaken bij zijn selectie. ,,In tegenstelling tot sommige andere ploegen zijn wij misschien wat minder zoekende", zegt de oefenmeester, die desondanks nog volop ruimte ziet voor verbetering. ,,Het spel in balbezit kan en moet nog beter", vindt Jans. ,,Er zijn fases in de wedstrijd waarin wat meer energie moeten sparen."