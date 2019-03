Maart is de maand van de waarheid voor FC Twente

Burgemees­ter Kerkrade over fans FC Twente: ‘Missen wedstrijd was eigen schuld’

7 maart ENSCHEDE - Dat ongeveer 150 fanatieke fans van FC Twente vrijdag het stadion van Roda JC niet bereikten is hun eigen schuld, zegt burgemeester Jos Som van Kerkrade via zijn woordvoerder. ‘Het missen van de wedstrijd is een consequentie van eigen handelen van de supporters en een eigen keuze geweest van deze groep.’