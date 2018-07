Mag het aub weer eens over voetbal gaan bij FC Twente?

blogENSCHEDE - Je zou het bijna vergeten, maar FC Twente is in de ziel nog altijd een voetbalclub. Alleen jammer dat bijna niemand het nog over voetbal heeft in Enschede. Tellen de sportieve ambities nog wel?

De selectie van FC Twente heeft dinsdagmiddag z’n intrek genomen in De Lutte voor een trainingskamp. Met een beetje cynisme kun je stellen dat daarmee de tienertour is begonnen. De groep waarmee trainer Marino Pusic deze week aan de slag gaat voldoet in de verste verte niet aan het niveau dat straks wordt gevraagd voor een hoofdrol in de eerste divisie.

Nieuwe prikkels

De vraag is alleen, of dat besef wel in alle geledingen is doorgedrongen. Zoals bij alle andere clubs moet het in deze periode gaan over de nieuwe linksback, de rechtshalf uit de eigen jeugd en de hoop op die sensationele spits. Komt-ie, of is-ie toch te duur? Nieuwe prikkels, nieuw enthousiasme, blijde verwachtingen. Zo hoort het te zijn in de aanloop naar weer een nieuw seizoen.

Maar bij Twente gaat het al weken over zaken, die zich afspelen in een wereld waar de gewone supporter geen zicht op heeft. Vooropgesteld: iedereen zal beseffen dat de situatie ongekend gecompliceerd is en niet zomaar is opgelost, maar het spel van het grote geld wordt wel gespeeld door mannen die weinig tot niets van voetbal weten. Begin met de twee directeuren van Twente over een dubbele dekking en de kans is groot dat ze het huishoudboekje er bij pakken.

Fundament

Hebben al die mannen, die ergens in de regio aan de touwtjes trekken, wel door dat het fundament onder de prestaties nu moet worden gelegd? Dat tijd snel verder tikt, dat het geduld van potentiële versterkingen en zaakwaarnemers in de wachtkamer opraakt, dat de competitie zo voor de deur staat, dat de spelers in de huidige selectie balen en te weinig worden uitgedaagd en dat je straks 19.000 seizoenkaarthouders over de vloer hebt die je na de degradatie iets hebt beloofd? Dat een anoniem jaar in de eerste divisie grote gevolgen heeft? ,,Wij willen zo snel mogelijk terug naar de eredivisie’’, zei directeur Erik Velderman op de dag na het echec.

Mede op basis van die uitspraak ontstond er in de regio de strijdlust en saamhorigheid om er samen iets van te maken. Omdat de club z’n zaakjes niet voor elkaar heeft, zijn die woorden vooralsnog verkooppraatjes voor de bühne gebleken. Er zijn allerlei oorzaken voor aan te dragen en wie er ook gelijk heeft, doet verder niet ter zake.

Frustratie

Feit is: het gaat bij Twente al lang niet meer om de essentie. De technische leiding is met handen en voeten gebonden en wordt met de dag gefrustreerder, omdat er alleen maar nee wordt verkocht, terwijl ook zij met bepaalde beloftes aan de slag zijn gegaan. Wie heeft er eigenlijk nog oog voor de ambities? Wie durft op dit moment, een maand voor de competitie, nog over promotie te spreken? Over de noodzaak van nieuwe buitenspelers, een creatieve middenvelder en een paar verdedigers?