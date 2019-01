Magere zege FC Twente op Jong FC Utrecht bij rentree Assaidi

ENSCHEDE – FC Twente heeft vrijdagavond met 1-0 gewonnen van Jong FC Utrecht door een vroege treffer van Matthew Smith. Twente overtuigde alleen in de openingsfase, maar won verdiend. In de tweede helft maakte Oussama Assaidi zijn rentree voor FC Twente. Tegenover die meevaller, stond het uitvallen van Rafik Zehknini met een op het oog zware blessure.

FC Twente begon sterk tegen de Utrechters en stapelde kans op kans. Iedere combinatie leidde in het eerste kwartier tot een kans. Slechts één van die kansen werd benut. Matthew Smith was het eindstation na een goede aanval via Wout Brama en Aitor. Laatstgenoemde ging enkele momenten later slordig om met een dot van een kans. Rafik Zehknini liet het na om de score na veertig seconden al te openen.

Blessure Zehknini

Zijn uitvallen na een klein half uur was het enige minpunt van eerste helft. In een demarrage greep hij plots naar zijn hamstring. FC Twente lijkt de Noor voorlopig kwijt te zijn. Nadat Zehknini het veld had verlaten, was FC Twente gelijk een stok minder dreigend dan in de openingsfase.

Rentree Assaidi

FC Twente kwam niet sterk uit de kleedkamer. Het tempo lag te laag bij de ploeg van Pusic en veel passes gingen mis. Aangezien Utrecht niet gevaarlijk kon worden, was het snakken naar een hoogtepunt. Dat kwam er in de vorm van de invalbeurt van Oussama Assaidi. Onder luid applaus betrad hij een kwartier voor tijd het veld. Met enkele mooie lichaamsschijnbewegingen liet hij zien dat hij het voetballen nog niet verleerd was. Aan de score kon ook Assaidi niets meer veranderen.

FC Twente – Jong FC Utrecht 1-0 (1-0).

13. Smith 1-0.

FC Twente: Drommel, Nacho, Gonzalez, Bijen, Ricardinho, Brama, Smith, Espinosa (76. Assaidi), Aitor, Oosterwijk, Zehknini (28. George).

Jong FC Utrecht: Nijhuis (58. De Keijzer), Mokono (46. El Yaakoubi), Hoogenhout, Mamengi (72. Van der Velden), Pattynama, Brinkman, Albu, Velanas, Mallahi, Arweiler, Lebon.

Scheidsrechter: Pérez

Geel: Nacho (FC Twente) Hoogenhout (Utrecht)

Toeschouwers: 24.100