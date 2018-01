Maher en FC Twente hebben elkaar hard nodig

HET TALENT

Je zou het bijna vergeten, maar op zijn cv staan vijf interlands voor Nederland. Die erelijst lijkt haast iets uit een ander tijdperk, een ander voetballeven. Maar Adam Maher is nog maar 24 jaar. Dat hij al op jonge leeftijd international werd, zegt iets over zijn basiskwaliteiten: balvast, technisch vaardig, bezitter van een mooie pass en oog voor het steekballetje.

Adam Maher kan echt voetballen. Toen hij zich in 2012 als het talent van het jaar meldde bij Oranje werd hij alom beschouwd als de gedoodverfde opvolger van Wesley Sneijder. Het shirt met nummer 10 was bij hem gewaarborgd en paste hem als een maatpak. Dat hij een jaar later de stap maakte van AZ naar PSV was allemaal volgens de wetten der logica. De basis voor een prachtige loopbaan leek gelegd.

PSV

Toen hij zijn handtekening zette in Eindhoven werd hij volgens Latijnse tradities verwelkomd door honderden enthousiaste PSV-supporters. Vrijdagnacht speelde hij ver van huis, in Florida, in de volstrekte anonimiteit, zijn laatste minuten voor de club, als invaller van de B-keus.

Het was het symbolische slot van een periode die beide partijen niet het gewenste succes heeft opgeleverd. 6,3 miljoen euro legde PSV in 2013 voor het grootste Nederlandse talent in die dagen op tafel. Maandag werd zijn contract een half jaar voor het einde ontbonden.

Dat PSV zich niet formeel en strak opstelde, kun je zien als een geste voor een speler die zich ondanks alle teleurstellingen altijd professioneel en correct heeft opgesteld, en nooit verzaakte op de trainingen.

Heel even had hij in Eindhoven een opleving, toen hij in het seizoen 2014/2015 vele meters maakte op het middenveld met Andrés Guardado en Georginio Wijnaldum. De titel bleek achteraf het enige hoogtepunt in wat nooit het beoogde droomhuwelijk werd.

FC TWENTE

Het wordt een interessant vraagstuk: hoe komt het middenveld eruit te zien bij FC Twente? Hoe formeer je een elftal met Adam Maher en Fredrik Jensen en hoe bewaak je de balans bij balverlies? Bij FC Twente zien ze Maher als een nummer 8, een verbindingsspeler, die voor creativiteit en voeding moet zorgen.

Een andere kwestie: hoe goed is Adam Maher nog na jaren van relatieve stilstand? Maher speelde dit seizoen maar twee bekerpotjes (Putten en Volendam), maar de tragiek van FC Twente is dat de club geen tijd meer heeft te verspillen. Twente heeft per direct een goede speler nodig, en Maher heeft op zijn beurt FC Twente nodig om zich weer in de etalage te spelen voor volgend seizoen.

Trainer Gertjan Verbeek verwelkomt qua wintertransfers het liefst spelers die zich voor een langere periode aan de club binden, maar voor de kwaliteiten van Maher heeft hij in de strijd om te overleven een uitzondering gemaakt. Beter een half jaartje Maher dan helemaal geen Maher, moet de oefenmeester hebben gedacht.

Maher kon ook naar Sparta en FC Utrecht, maar wilde per se herenigd worden met de trainer onder wie hij op zijn 17de doorbrak bij AZ. In het meest ideale scenario kan er in mei worden geconcludeerd dat de partijen elkaar omhoog hebben geholpen.