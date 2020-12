Makkelie erkent fout bij wegzenden Oosterwolde en fatale vrije trap

,,Als ik de beelden terugzie, dan is er helemaal geen contact geweest”, aldus Makkelie. ,,Ik had hier niet voor willen fluiten, want er is geen sprake van een overtreding. Op het moment dat het gebeurde hoorde ik van de zijkant, strafschop, omdat de speler van Twente de aanvaller van AZ op de hakken had gelopen. Daar was dus geen sprake van. De VAR (Higler, red.) steunde de strafschop, omdat hij een lichte hand op de rug van de speler had gezien.”

Het vreemde is dat Makkelie door de VAR niet werd gewezen op de andere interpretatie. ,,Zeist verbiedt het om op dat soort momenten contact met elkaar te hebben, daardoor veranderde er niets aan de beslissing", aldus Makkelie. ,,Ja, internationaal is er in dit soort situaties wel meer contact. Ik zou dat in Nederland ook graag zien. Want ook die hand op de rug is veel te licht om daar een penalty voor te geven.”

Kans op seponeren

Door de VAR werd wel de eerder gegeven strafschop omgezet in een vrije trap, waarna Oosterwolde alsnog de rode kaart kreeg. Vanwege de bekentenis van Makkelie is de kans groot dat die kaart maandag wordt geseponeerd. Overigens waren ze bij de thuisploeg ook verbolgen over het begin van de aanval van AZ toen Makkelie zichtbaar Godfried Roemeratoe in de weg liep, waardoor de middenvelder van FC Twente niet kon ingrijpen en AZ vrij spel had. ,,Ze hadden opeens een extra verdediger", sneerde trainer Ron Jans.

Ook voer voor discussie was de eerste strafschop voor AZ. Waar doelman Joël Drommel toegaf dat hij Myron Boadu raakte, dacht de aanvaller zelf nota bene aan een schwalbe.