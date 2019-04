Mannen van het eerste uur: FC Twente-selectie van 1965

VideoENSCHEDE - Het was een bonte stoet, vrijdagavond in De Grolsch. Daar kwam het eerste elftal in de historie van FC Twente samen voor de wedstrijd tegen Telstar. Dat de club voor dit moment had gekozen was geen toeval, aangezien FC Twente in 1965 de eerste wedstrijd ooit afwerkte tegen die tegenstander. De ploegen van toen kwamen vrijdagavond samen om dit moment te vieren. Destijds werd het 1-1, in 2019 won FC Twente met 1-0.