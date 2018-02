Marcel Keizer in beeld bij Heracles als opvolger Stegeman

Ge­voel­s­tem­pe­ra­tuur van -15 kan doorgaan bekerduels dwarsbomen

26 februari In een winterse week waarin Nederlanders hun schaatsen weer uit het vet mogen halen, moet er ook nog gewoon worden gevoetbald. Maar is het wel verantwoord om Feyenoord – Willem II en AZ – FC Twente in deze vrieskou woensdag door te laten gaan?