'Marino gaat het doen, maar had Baas niet moeten blijven?'

Audio Pusic twijfelde geen moment toen hem gevraagd werd het over te nemen

27 maart HENGELO – Vlak voor de eerste training onder zijn leiding had Marino Pusic de weggestuurde Gertjan Verbeek nog aan de lijn. ,,We moeten niet vergeten dat we ook veel van hem hebben opgestoken’’, zegt de oefenmeester, die voor de zware taak staat FC Twente in de resterende zes duels in de eredivisie te houden.