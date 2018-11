Marino Pusic: ‘De onnozele fouten moeten eruit’

de ballen verstand ‘Ik heb moeite met de houding van Heracles’

8:25 ENSCHEDE - Clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken terug en blikken vooruit op de wedstrijden van Heracles Almelo en FC Twente en bespreken de actualiteit in de rubriek De Ballen Verstand. Deze week bij Heracles: de club weigert als enige club in de Eredivisie afstand te doen van het kunstgras. En bij FC Twente: Wout Brama is weer in training. Wanneer keert de middenvelder terug bij De Tukkers?